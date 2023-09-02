У Коломойського від ранку гості, олігарху вручили підозру

https://racurs.ua/ua/n186797-u-kolomoyskogo-vid-ranku-gosti-oligarhu-vruchyly-pidozru-foto-video.html

Ракурс

Телеграм-канали повідомляють про вручення підозри олігарху Ігорю Коломойському.

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СБУ, БЕБ і Офіс Генпрокурора вручили йому підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу: ст. 190 та 209, а саме легалізація майна, отриманого шахрайським шляхом, повідомили джерела УП.

В СБУ пояснили: слідство встановило, що протягом 2013−2020 років олігарх вивів за кордон понад півмільярда грн, використовуючи інфраструктуру підконтрольних банків.

Це не перші обшуки в Коломойського. На початку лютого цього року Правоохоронці провели обшуки у будинку бізнесмена Ігоря Коломойського. Тоді Служба безпеки заявила, що вони пов’язані з виявленими схемами привласнення 40 мільярдів гривень на ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта».

На початку липня СБУ оголосила підозру колишньому члену наглядової ради ПАТ «Укртатнафта» і бізнес-партнеру Ігоря Коломойського Михайлу Кіперману за виведення з рахунків компанії в перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну 600 млн грн за підробленими документами.

Історія питання

У вересні 2022 року українські антикорупційні органи повідомили вісьмом фігурантам кримінального розслідування підозру у заволодінні коштами ПАТ «Укрнафта», одним з акціонерів якої є пов’язана з Ігорем Коломойським група «Приват», на суму у понад 13 мільярдів гривень. Серед підозрюваних — колишній голова правління «Укрнафти»; колишня заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто- і газопереробки компанії; колишня керівниця відділу контролю за обліком та поставками нафти і нафтопродуктів «Укрнафти»; колишні директори п’яти комерційних підприємств.

7 листопада держава вилучила майно п’яти стратегічно важливих підприємств, серед яких були «Укрнафта» та «Укртатнафта». При цьому у листопаді 2022 року у росії бізнесменів Коломойського та співвласника групи «Приват» Геннадія Боголюбова заочно заарештували за нібито привласнення 800 тисяч тонн російської нафти.

Наприкінці 2016 року уряд ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку, після чого фінустанову докапіталізували на суму в понад 155 млрд гривень. Раніше Міністерство юстиції США звинуватило Ігоря Коломойського у розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, які він потім нібито «відмивав» через компанії у США та світі. Натомість сам олігарх заперечив звинувачення та зазначив, що всі інвестиції «робив з власних коштів».

Загалом, в українських та іноземних судах розглядалося понад 240 проваджень щодо націоналізації ПриватБанку. Зокрема, у лондонському суді триває процес за позовом ПриватБанку до колишніх власників фінустанови Коломойського та Боголюбова й афілійованих до них компаній. Банк вимагає відшкодування у зв’язку зі схемами, які мають усі ознаки шахрайства і відмивання коштів та які, як вважає Банк, було реалізовано його колишніми власниками.

5 березня 2021 року США запровадили санкції проти Ігоря Коломойського та членів його родини.