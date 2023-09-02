Індія запустила власну місію для вивчення Сонця

https://racurs.ua/ua/n186802-indiya-zapustyla-vlasnu-misiu-dlya-vyvchennya-soncya.html

Ракурс

Індія успішно запустила дослідницьку станцію Aditya-L1 для вивчення Сонця.

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Це перша така власна місія Індійської організації космічних досліджень (ISRO).

Апарат має законектитися у точці на відстані 1,5 млн км від Землі. Обсерваторія вивчатиме космічну погоду, фотосферу і хромосферу Сонця.

А тим часом росіяни споглядають нові кратери на Місяці від своєї бляшанки «Луна-25».

План полягає в тому, щоб запустити космічну обсерваторію — першу в Індії — для спостереження за найближчою до нас зіркою та вивчення особливостей космічної погоди, як-от сонячний вітер.

Це не перша місія з вивчення Сонця — НАСА та Європейське космічне агентство (ЄКА) раніше розміщували для цієї мети орбітальні апарати — але вона має деякі унікальні особливості.

Що відомо про «Адітья-L1»:

Місію названо на честь бога Сонця на санскриті та хінді.

Корабель взагалі не спускатиметься на поверхню Сонця. Пункт його призначення знаходиться на відстані 1,5 млн км від Землі. Індійський космічний корабель нестиме загалом сім корисних вантажів (приладів).

У його завдання входить спостереження за зовнішніми шарами Сонця, відомими як фотосфера та хромосфера, за допомогою таких приладів, як детектори електромагнітного випромінювання та детектори частинок.

23 серпня посадковий модуль індійської місячної станції «Чандраян-3» успішно здійснив посадку на поверхню Місяця.