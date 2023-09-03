"Барбі" - найкасовіший фільм 2023 року, який зібрав у прокаті понад 1,3 млрд доларів

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Комедія Грети Гервіг «Барбі» за підсумками вікенду заробила 1,36 млрд дол. у світовому прокаті та стала найкасовішим фільмом 2023 року.

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Видання Collider стверджує, що до цього лідером прокату була анімаційна картина «Брати Супер Маріо в кіно», яка заробила 1,358 млрд.

«Барбі», прем'єра якої відбулася 21 липня 2023 року, подолала позначку мільярд доларів за касовими зборами всього за 17 днів прокату.

Це найуспішніший реліз для Warner Bros. — «Барбі» обійшла зі зборів попередніх рекордсменів студії, картини «Темний лицар» та «Гаррі Поттер та Дари Смерті». Частина 2″.

Фільм також є найкасовішою в історії стрічкою, знятою жінкою-режисером.

Фільм «Барбі» уже зібрав в українському прокаті понад 110 млн грн, ставши найуспішнішою стрічкою Warner Bros. Pictures в Україні. А ось у Росії офіційної прем'єри «Барбі» не було через те, що голлівудські студії пішли з ринку після 24 лютого 2022 року.

За даними ЗМІ, цифрову копію «Барбі» почнуть показувати в російських кінотеатрах з 9 вересня за схемою «передсеансного обслуговування» (глядачам продають квиток на короткометражний фільм, а разом з ним «безкоштовно» показують блокбастер, офіційного прокату якого в росії немає).