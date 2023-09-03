рф бреше, що влучила у сховища з паливом у Рені - відео удару

https://racurs.ua/ua/n186846-rf-breshe-scho-vluchyla-u-shovyscha-z-palyvom-u-reni-video-udaru.html

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рф бреше, що влучила у сховища з паливом у Рені. У Міноборони рф відзвітували про удар «шахедами» у ніч проти 3 вересня.

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Насправді ж ворожі дрони поцілили по одному з портів, а також — по колоні бензовозів. Поранено двох чоловіків 34 та 42 років.

Лікарі діагностували в одного опік плеча, у другого — оглушення від ударної хвилі, розповіли у Генпрокуратурі.

Російське Міноборони заявило про удар вночі безпілотними літальними апаратами по сховищам палива у дунайському порту Рені Одеської області.

За версією московитів, сховища «використовувалися для постачання військової техніки ЗСУ».

Раніше українська влада повідомила про удар безпілотниками по портовій інфраструктурі в Одеській області, проте не уточнювала, що була метою нападу.

Атака тривала 3,5 години.

Фото з уламками кількох збитих безпілотників опублікувала Держприкордонслужба.

Московія завдає ударів по Одесі та Одеській області з середини липня після виходу із зернової угоди. Українська влада називала їх метою портову інфраструктуру та зерносховища. Дунай став основним маршрутом експорту зерна після припинення правочину, який дозволяв Києву відправляти зерно через Чорне море.

Після попередніх подібних нападів Міноборони рф стверджувало, що цілями військових були безекіпажні катери та місця їхнього виробництва.