В Україні є різномаїття засобів ППО, якого немає у всьому світі – речник Повітряних сил Ігнат

Україна отримала таке різномаїття засобів ППО, якого немає у всьому світі.

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Про це 3 вересня повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в телемарафоні.

Рік тому ми взагалі не мали західних засобів середнього радіуса дії. У нас лише восени з’явились перші NASAMS та IRIS — і то у дуже обмеженій кількості. Якщо подивитись сьогодні, ми маємо таке різномаїття засобів ППО, якого немає у всьому світі. Як жартують наші зенітники, — такий собі «вінегрет». Це і NASAMS, і IRIS, і Patriot, і SAMP-T. І ППО Сухопутних військ працює досить успішно: це і Gepard, і Crotale, і Avenger. І ще багато, по пам’яті важко зараз усе перелічити. Усе це ППО сьогодні працює і доповнює радянські системи, які досі працюють у нас доволі ефективно: це і С-300 та Бук-М1 і С-125, які є на озброєнні Повітряних сил. Увесь цей вінегрет (чи солянка) працює й приносить результат. Лише питання в тому, що цього недостатньо, країна велика й доводиться локально організовувати ППО, захищаючи об'єкти, міста та стратегічні державні об'єкти, — сказав Ігнат.