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В Україні є різномаїття засобів ППО, якого немає у всьому світі – речник Повітряних сил Ігнат
В Україні є різномаїття засобів ППО, якого немає у всьому світі — речник Повітряних сил Ігнатhttps://racurs.ua/ua/n186848-v-ukrayini-ie-riznomayittya-zasobiv-ppo-yakogo-nemaie-u-vsomu-sviti-rechnyk-povitryanyh-syl-ignat.htmlРакурс
Україна отримала таке різномаїття засобів ППО, якого немає у всьому світі.
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Про це 3 вересня повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в телемарафоні.
Рік тому ми взагалі не мали західних засобів середнього радіуса дії. У нас лише восени з’явились перші NASAMS та IRIS — і то у дуже обмеженій кількості. Якщо подивитись сьогодні, ми маємо таке різномаїття засобів ППО, якого немає у всьому світі. Як жартують наші зенітники, — такий собі «вінегрет». Це і NASAMS, і IRIS, і Patriot, і SAMP-T. І ППО Сухопутних військ працює досить успішно: це і Gepard, і Crotale, і Avenger. І ще багато, по пам’яті важко зараз усе перелічити. Усе це ППО сьогодні працює і доповнює радянські системи, які досі працюють у нас доволі ефективно: це і С-300 та Бук-М1 і С-125, які є на озброєнні Повітряних сил. Увесь цей вінегрет (чи солянка) працює й приносить результат. Лише питання в тому, що цього недостатньо, країна велика й доводиться локально організовувати ППО, захищаючи об'єкти, міста та стратегічні державні об'єкти, — сказав Ігнат.
Раніше речник Повітряних сил розповів про намір США передати Україні ракети AMRAAM з дальністю 160−180 км. Вони уражатимуть російську авіацію з безпечної відстані.
Пентагон напередодні замовив у американської компанії Raytheon для України виробництво передових ракет класу «повітря — повітря» середньої дальності AMRAAM. Вони можуть долати відстань 160−180 кілометрів, чого «більш ніж достатньо, аби діставати російську авіацію, не заходячи в зону ураження ворожого ППО, повідомив Ігнат.
Він розповів що до України можуть поставити наявне на складах, а це уже наступна партія ракет на листопад 2024 року.