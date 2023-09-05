Хто стоїть за Телеграм-каналом “Труха”, встановило розслідування ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n186931-hto-stoyit-za-telegram-kanalom-truha-vstanovylo-rozsliduvannya-zmi.html

Ракурс

Видання NGL. media і «Ґрунт» з’ясували, що засновники одного з найпопулярніших українських Телеграм-каналів «Труха Украина» мають зв’язок з приятелем сина колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

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Як вказано у розслідуванні журналістів, Телеграм-канал з’явився у листопаді 2019 року. Засновником себе називає харків’янин Максим Лавриненко і стверджує, що гроші для розкрутки нового каналу йому «дали друзі з ІТ-індустрії». Зі слів Лавриненка, за понад два роки Телеграм-канал наростив аудиторію до 190 тис. і така кількість підписників була на момент повномасштабного вторгнення рф в Україну 24 лютого 2022 року.

Тоді «Труха» почала публікувати фото та відео ракетних ударів, за що отримувала критику, проте її аудиторія збільшувалася. Засновник визнає, що до нього неодноразово зверталися співробітники СБУ та військові з проханням не публікувати певну інформацію. Торік засновником і власником «Трухи» почали представляти Максима Лавриненка, а Телеграм-канал почав публікувати дописи від його імені.

Втім з 2019 року у медіа була інформація про те, що канал спонсорує місцевий бізнесмен Володимир Литвин — засновник компанії для просування бізнесу Turboseo та приятель сина екс-глави МВС Арсена Авакова. ЗМІ також зібрали публікації Телеграм-каналу, де згадують Арсена Авакова, які в лютому 2023 року припинилися.

…чимала кількість публікацій «Трухи» про Арсена Авакова, у яких він виступає експертом та благодійником. Це були як вирізки з інтерв’ю з Аваковим, так і окремі дописи про нього або ж репости з його телеграм-каналу. Щоправда, з лютого 2023 року Арсена Авакова на «Трусі» уже більше не згадують, — вказують журналісти.

За даними розслідувачів, Литвин став відомим після корупційної справи про «рюкзаки Авакова». У 2018 році він узяв на себе провину у кримінальному провадженні про розтрату 16 млн грн МВС під час закупівлях наплічників. У цій справі Литвин фігурував разом із Олександром Аваковим — але умовне покарання призначили лише йому.

У медіасередовищі Харкова розповідають, що за міністерської каденції Арсена Авакова «Труха» мала доступ до поліцейських відео, і цей ексклюзив допоміг каналові наростити аудиторію, вказує видання «Ґрунт».