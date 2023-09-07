Ракурсhttps://racurs.ua/
Умєров: На виплати військовим не вистачає понад 250 млрд грн до кінця року
Умєров: На виплати воїнам не вистачає понад 250 млрд грн до кінця рокуhttps://racurs.ua/ua/n186990-umierov-na-vyplaty-voyinam-ne-vystachaie-ponad-250-mlrd-grn-do-kincya-roku.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський 7 вересня представив військовому керівництву нового міністра оборони Рустема Умєрова.
.
У своїй промові Умєров назвав пʼять основних пріоритетів на посаді:
військовоцентричність (військовий — найвища цінність);
Міноборони має стати головною інституцією координації Сил оборони;
розширення географії союзників (навіть із неочікуваними партнерствами);
нульова толерантність до корупції та цифровізація;
розвиток українського військово-промислового комплексу.
Також Умєров додав, що на виплати військовим не вистачає понад 250 млрд грн до кінця року.
На сьогодні буду просити 251 млрд грн, з яких: 227 — на грошове забезпечення на жовтень-грудень і 24 млрд грн — на одноразову грошову допомогу, — зазначив Умєров під час свого виступу у Верховній Раді.
Також він підтримав пропозицію забрати надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) на виплати військовослужбовцям і спрямувати їх на потреби оборони.