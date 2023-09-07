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Ракурс
Умєров: На виплати військовим не вистачає понад 250 млрд грн до кінця року

Умєров: На виплати воїнам не вистачає понад 250 млрд грн до кінця року

7 вер 2023, 12:57
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Президент Володимир Зеленський 7 вересня представив військовому керівництву нового міністра оборони Рустема Умєрова.


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У своїй промові Умєров назвав пʼять основних пріоритетів на посаді:

  • військовоцентричність (військовий — найвища цінність);

  • Міноборони має стати головною інституцією координації Сил оборони;

  • розширення географії союзників (навіть із неочікуваними партнерствами);

  • нульова толерантність до корупції та цифровізація;

  • розвиток українського військово-промислового комплексу.

Також Умєров додав, що на виплати військовим не вистачає понад 250 млрд грн до кінця року.

На сьогодні буду просити 251 млрд грн, з яких: 227 — на грошове забезпечення на жовтень-грудень і 24 млрд грн — на одноразову грошову допомогу, — зазначив Умєров під час свого виступу у Верховній Раді.

Також він підтримав пропозицію забрати надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) на виплати військовослужбовцям і спрямувати їх на потреби оборони.

Джерело: Ракурс


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