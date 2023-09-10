ЗСУ атакували танком-камікадзе позиції окупантів на Запоріжжі. Фото:

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Ракурс

Збройні сили України застосувати танк-камікадзе для атаки позиції російської армії в Запорізькій області.

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Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади використали проти окупантів трофейний танк-камікадзе, який підірвався на міні поблизу позицій росіян. Однак вибух від детонації закладеного боєкомплекту був такий, що більше з тих позицій українську піхоту ніхто не тривожив. Про це прес-офіцер 128-ї бригади Ярослав Галас повідомив у Facebook.

За його словами, найбільший ризик був у механіка-водія, який мав довезти обкладений вибухівкою танк до ворожих позицій на відстань пострілу. Виконати це завдання зголосився Василь Дудинець із Мукачева, який у березні 2022 року сам пішов до військкомату.

Звичайно, я розумів, що можу не повернутися. Але якби в танк влучили і здетонувала вибухівка, то це була б миттєва смерть. Тобто, все зрозуміло — ти або живий, або мертвий. Це не той варіант, що відірвало руку й ногу і потім тебе дружина чи діти катають на інвалідному візку й підносять воду. Для мене краще повернутися неушкодженим або швидка смерть. Ось чому я зразу погодився, коли командири розповіли про бойове завдання, — розповів Дудинець.

За словами Галаса, після успішно виконаного завдання за Дудинцем «міцно закріпився» позивний Камікадзе.

Нагадаємо, в уряді заявляли, що ЗСУ отримають на озброєння вітчизняні дистанційні роботи-камікадзе. Фахівці зараз тестують у польових умовах 25 унікальних розробок — від логістичних до бойових, від дистанційних турелей до роботів-камікадзе. Незабаром ці дрони потраплять на фронт, де допоможуть ефективніше нищити російських загарбників.