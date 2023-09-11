Президент Лула да Сілва роздумав гарантувати безпеку путіна в Бразилії

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Ракурс

Президент Бразилії Лула да Сілва відмовився від своїх особистих запевнень щодо президента росії.

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Про це повідомляє Al Jazeera.

Тепер Лула по іншому відповів на запитання, чи буде володимир путін заарештований, якщо він відвідає наступний саміт G20 у Ріо-де-Жанейро.

Це буде залежати від судової влади, а не уряду, — цитує видання президента Бразилії.

Побачимо, що відбудеться до листопада 2024 року, коли відбудеться саміт G20 у Бразилії. Сподіваюся, на той час війна [в Україні] закінчиться, і все повернеться в норму, додав президент.

Лула також поставив під сумнів членство Бразилії в суді ООН з воєнних злочинів, бо «країни, що розвиваються, часто підписують речі, які завдають їм шкоди».

Я хочу знати, чому ми є членами, але не Сполучені Штати, не росія, не Індія, не Китай. Я не кажу, що ми підемо з суду. Я просто хочу знати, чому Бразилія є підписантом, — сказав Лула.

Ще у неділю, 10 вересня, Лулу казав, що Президент Бразилії Лула да Сілва заявив, що Путіна не будуть арештовувати, якщо той приїде на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро в 2024 році.

Я вірю, що Путін може легко поїхати до Бразилії. Можу вам сказати, якщо я буду президентом Бразилії, і він приїде до Бразилії, його в жодному разі не заарештують, — сказав тоді Лула.

Нагадаємо, що Римський статут Бразилія підписала. У березні очільник МЗС країни навіть сказав, що президент рф ризикує потрапити під арешт у разі приїзду до Бразилії.

17 березня Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордер на арешт президента росії володимира путіна. Його підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих територій України до росії.

У липні стало відомо, що путін не поїде до ПАР на саміт БРІКС і візьме участь у заході у форматі відеозв’язку. Про це росію просили сама влада Південно-Африканської республіки, оскільки ПАР ратифікувала Римський статут про заснування МКС.