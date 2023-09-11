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Ракурс
Іран планує передати росії ракети малої та дальньої дії – ЗМІ цитують директора Моссаду

Іран планує передати росії ракети малої та дальньої дії — директор Моссаду

11 вер 2023, 17:28
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Іран планує передати росії ракети малої та дальньої дії.


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Про це повідомляє Times of Israel з посиланням на директора Моссаду (ізраїльського відомства розвідки і спеціальних завдань) Давид Барнеа.

Виступаючи на щорічній конференції Інституту антитерористичної політики, Барнеа зазначив, що Іран та росія продовжують посилювати співпрацю один з одним. Він сказав, що Іран уже намагався передати росії ракети під час війни, але угоди були зірвані.

Подробиць він не уточнив, однак озвучив побоювання своєї країни:

Ми боїмося, що росіяни передадуть іранцям натомість те, чого їм не вистачає, передову зброю, яка, безумовно, поставить під загрозу наш мир і, можливо, навіть наше існування тут.

Барнеа додав, що у нього «є відчуття, що незабаром буде зірвано ще більше угод».

Джерело: Ракурс


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