Іран планує передати росії ракети малої та дальньої дії – ЗМІ цитують директора Моссаду

https://racurs.ua/ua/n187136-iran-planuie-peredaty-rosiyi-rakety-maloyi-ta-dalnoyi-diyi-dyrektora-mossadu.html

Ракурс

Іран планує передати росії ракети малої та дальньої дії.

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Про це повідомляє Times of Israel з посиланням на директора Моссаду (ізраїльського відомства розвідки і спеціальних завдань) Давид Барнеа.

Виступаючи на щорічній конференції Інституту антитерористичної політики, Барнеа зазначив, що Іран та росія продовжують посилювати співпрацю один з одним. Він сказав, що Іран уже намагався передати росії ракети під час війни, але угоди були зірвані.

Подробиць він не уточнив, однак озвучив побоювання своєї країни:

Ми боїмося, що росіяни передадуть іранцям натомість те, чого їм не вистачає, передову зброю, яка, безумовно, поставить під загрозу наш мир і, можливо, навіть наше існування тут.

Барнеа додав, що у нього «є відчуття, що незабаром буде зірвано ще більше угод».