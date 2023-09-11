Капітан Ізмаїльського морпорту продавав «посвідчення моряка» ухилянтам

https://racurs.ua/ua/n187138-kapitan-izmayilskogo-morportu-prodavav-posvidchennya-moryaka-uhylyantam-sbu-video.html

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СБУ заявляє про затримання в Одеській області одного з керівників Ізмаїльського морпорту, який продавав «посвідчення моряка», що дозволяло ухилянтам виїжджати за кордон.

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Імена залучених у схему осіб не називаються, але ЗМІ пишуть, що йдеться про заступника директора Ізмаїльського морпорту Олександра Ломова, а також секретаря комісії — чиновника Дунайського міжрегіонального управління «МорАда» Віталія Сінігура.

За 700−1200 дол. вони пропонували чоловікам виїхати з України як членам екіпажів торгових кораблів. Для цього чиновники «допомагали» своїм клієнтам «гарантовано» скласти іспит на здобуття відповідної кваліфікації.

Сума хабара залежала від наявності первинних навичок у морській справі. Чиновники встигли «заробити» майже два мільйони в гривневому еквіваленті. Їх затримали «на місці злочину» під час передачі чергового хабара.

Опубліковано відео, як два чоловіки рахують гроші та обговорюють, кому скільки з них потрібно передати, а скільки залишити собі.