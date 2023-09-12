Ставка не на вантажні літаки - «Антонов» сконцентрується на виготовленні дронів

https://racurs.ua/ua/n187172-stavka-ne-na-vantajni-litaky-antonov-skoncentruietsya-na-vygotovlenni-droniv.html

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«Антонов» відкрив центр із виготовлення безпілотників. Про це з посиланням на «Укроборонпром» пише Reuters.

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Його журналісти ознайомились із презентацією компанії. За їхніми даними, виробництво запущене, про що Київ поінформував американських чиновників ще в червні.

«Антонов» на запити видання про коментарі не відповів із міркувань безпеки.

Джерело Reuters у концерні інформацію підтверджує. Каже, що це дозволить краще задовольняти військові потреби України та дати інженерам «Антонова» більше роботи.

У минулому «Антонов» уже виробляв безпілотники, зокрема, модель «Горлиця», але вантажні літаки були його основним напрямком діяльності.

Джерело каже, що досвід компанії в галузі вантажних літаків може бути застосований до безпілотників дальньої дії.

Новий центр запустили, зокрема, для того, щоб надати підтримку приватним виробникам безпілотних систем щодо експертизи та послуг.

Новий центр «Антонов» пропонує експериментальні аеродинамічні дослідження, створення повнофункціональних тренажерів для навчання операторів безпілотників і розробку стандартів компонентів. Загалом — 26 функцій.

Також досвід «Антонова» в галузі вантажних літаків допоможе Україні у виробництві безпілотників дальньої дії, щоб завдавати ударів углиб території росії.