Коломойський отримав у СІЗО третю підозру щодо «ПриватБанку»

Коломойський отримав СІЗО третю підозру щодо "ПриватБанку"

https://racurs.ua/ua/n187270-kolomoyskyy-otrymav-sizo-tretu-pidozru-schodo-pryvatbanku.html

Ракурс

Ігорю Коломойському повідомлено про підозру в ізоляторі, у присутності його адвоката. Нова підозра є результатом розслідування, яке здійснювало Бюро економічної безпеки.

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Про це повідомив один з радників голови Офісу президента України Сергій Лещенко.

Згідно з документом, на який посилається Лещенко, Коломойського підозрюють:

в організації підробки документів на переказ коштів

в організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах,

в набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Коломойському повідомлено про підозру в ізоляторі, у присутності його адвоката, — додав позаштатний радник голови ОП.

Досудовим розслідуванням установлено, що Коломойський організував та очолив організовану групу.

До її складу також входив керівник Столичної філії «Приватбанку» Сергій Волков та інші службові особи Столичної філії та Головного офісу «Приватбанку».

Коломойський як організатор та інші члени групи розробили план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння коштами «Приватбанку».

Він полягав у штучному створенні видимості внесення готівкових коштів від імені Коломойського до каси Головного офісу «Приватбанку», їх облікування, оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами «Приватбанку» тощо.

Штучне внесення готівкових коштів від імені Коломойського відбувалося у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 на загальну суму 5 мільярдів 878 мільйонів гривень.

Надалі безготівкові кошти у сумі 5,878 млрд грн легалізували шляхом їх перерахунку на адресу:

ТОВ «ФК Дніпро»;

на власний рахунок Коломойского;

на адресу організації «Об'єднана єврейська община України»;

ТОВ «Протон-21»;

ТОВ «ЮБІ»;

ТОВ «ФК Гамбит»;

ПАТ «НПК-Галичина»;

шляхом поповнення власного карткового рахунку в «Приватбанку»;

банківського рахунку в АТ «Айбокс Банк» з подальшим перерахуванням коштів на рахунки компаній-нерезидентів:

Marks and Sokolov LLC (США);

Huges Hubbard and Reed LLP (США);

Fieldfisher LLP (Велика Британія);

Nomea Law Firm (Швейцарія).

Історія питання

НАБУ та САП 8 вересня наклали арешт на активи Коломойського на 48 годин. Правоохоронці повідомляли, що йдеться про частки у компаніях вартістю понад 3 млрд грн, майже тисячу об'єктів нерухомого майна та понад 1 тис. 600 автомобілів та суден.

Арешт наклали для забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні. Йдеться про справу, у якій Коломойського та ще п’ятьох фігурантів підозрюють у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів «ПриватБанку».