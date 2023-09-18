Саакашвілі та українська розвідка готують "Євромайдан" у Грузії, заявила влада

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Влада Грузії заявила про нібито підготовку в країні «Євромайдану». Звинувачує, зокрема, Михайла Саакашвілі та представників української розвідки.

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Початок акцій пов’язують із доповіддю Єврокомісії про виконання Грузією рекомендацій для статусу кандидата в ЄС, що має з’явитися у жовтні-грудні.

У Службі держбезпеки Грузії уточнили, що акція можлива нібито у тому випадку, якщо ЄС не надасть країні наприкінці 2023 року статусу кандидата в члени.

Організатори розглядають можливість здійснити в Грузії сценарій, схожий на «Євромайдан», який відбувся в Україні у 2014 році, — повідомили в акаунті СДБ Грузії у Facebook.

За версією цього грузинського відомства, організатори планують можливі сценарії, включаючи зведення барикад у центрі Тбілісі та блокування урядових будівель. Служба безпеки також уточнила, що нинішній заступник керівника військової розвідки України Гія Лордкіпанідзе нібито є одним з авторів цього плану.

Доказів підготовки заворушень Служба держбезпеки Грузії не надала. Україна заяву на момент виходу новини поки не коментувала.

Грузинський опозиціонер та лідер партії «Стратегія Агмашенебелі» Георгій Вашадзе назвав цю заяву спробою відвернути увагу громадян країни від важливих питань.

У березні 2023 року на тлі масових протестів у Тбілісі голова правлячої партії Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що війна росії проти України нібито стала «наслідком Майдану».

Громадянин України Саакашвілі вже другий рік сидить у грузинській колонії зі статусом іноземця та має значні проблеми зі здоров’ям.

У 2024 році в Грузії відбудуться парламентські вибори.