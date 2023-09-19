ІТ-коаліцію для України запустили учасники Рамштайну

Учасники «Рамштайну» запустили ІТ-коаліцію для України

https://racurs.ua/ua/n187423-it-koaliciu-dlya-ukrayiny-zapustyly-uchasnyky-ramshtaynu.html

Ракурс

Україна, Естонія та Люксембург запустили роботу новоствореної ІТ-коаліції.

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На засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG) міністри оборони України, Естонії та Люксембургу провели стартову зустріч нової коаліції у рамках «формату Рамштайн». Про це сьогодні, 19 вересня, повідомляє прес-служба Міноборони України.

Зазначається, що загалом у стартовому заході взяли участь 20 держав. Бельгія, Данія, Литва та Латвія вже приєдналися до ініціативи, підписавши Декларацію про наміри разом з Україною, Естонією та Люксембургом.

ІТ-коаліція — це спеціальна група країн-донорів на чолі з Естонією та Люксембургом у рамках UDCG, яка зосереджена на наданні підтримки Силам оборони України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки. Її завданням є забезпечення захищеної та стійкої ІТ-інфраструктури для Міноборони України та Сил оборони, яка дозволить Україні бути більш ефективною на полі бою.

Ми вдячні Естонії та Люксембургу за їхнє лідерство у просуванні цієї ініціативи. Я також хотів би подякувати Бельгії, Данії, Литві та Латвії за те, що вони приєдналися до наших зусиль, а також Міністру оборони Люксембургу за оголошення першого внеску в ІТ-коаліцію, — зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.

Про намір започаткувати цю ініціативу вперше було оголошено під час засідання UDCG 15 червня.