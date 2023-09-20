Армія рф вночі запустила кілька груп "Шахедів" по Україні

https://racurs.ua/ua/n187430-armiya-rf-vnochi-zapustyla-kilka-grup-shahediv-po-ukrayini-naslidky-ataky.html

Ракурс

Окупаційна армія росії у ніч на 20 вересня запустила кілька груп баражуючих боєприпасів «Шахед» по Україні. Повітряна тривога оголошувалася на півночі, сході та півдні країни, а також у Києві. Близько 5.00 пролунав відбій повітряних тривог у всіх областях.

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Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України у Телеграм.

За інформацією військових, першу групу «Шахедів» помітили на півночі Полтавщини, вона рухалася у південно-західному напрямку, проте курс міг змінюватися.

Друга група ворожих дронів-камікадзе зайшла у повітряний простір України на Сумщині з Курської області росії.

Згодом стало відомо, що вночі росіяни атакували Полтавщину. Обласна військова адміністрація повідомила про влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці. Там сталася пожежа. На місці працюють рятувальники. Інформації про постраждалих немає.

О 1.01 загроза застосування ударних безпілотників поширилася на Чернігівську область.

О 1.07 повітряна тривога через БпЛА поширилася на Дніпропетровську область.

О 1.11 тривога поширилася на Запорізьку та Полтавську області.

Згодом Повітряні сили вказали, що чергова група ворожих безпілотників зайшла у повітряний простір України на Сумщині з Курської області рф.

Ще кілька груп «Шахедів» помітили на Запоріжжі, вони рухалися з півдня у північно-західному напрямку.

О 1.21 загроза з’явилася у Херсонській та Миколаївській областях.

О 1.38 стало відомо, що ще кілька груп ворожих БпЛА заходять у повітряний простір України на Сумщині з Курської області рф.

О 2.01 загроза застосування ударних безпілотників з’явилася у Київській та Кіровоградській областях.

О 2.08 повітряна тривога поширилася на Черкаську область та Київ.

О 2.29 стало відомо про кілька нових груп «Шахедів» на півдні Сумщини, які зайшли з Бєлгородської області рф.

О 4.04 повідомили про відбій повітряної тривоги у Києві та області, Чернігівській, Миколаївській та Херсонській областях.

О 4.46 Повітряні сили оголосили відбій тривог по всій Україні.