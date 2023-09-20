Варшава відповіла на заяву Зеленського в ООН про зернове ембарго

МЗС Польщі викликало посла України Василя Зварича через заяву Володимира Зеленського в ООН щодо зернового ембарго.

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Варшава висловила «рішучий протест». Про це 20 вересня повідомило польське агентство PAP.

Під час виступу на Генасамблеї ООН президент сказав, що Україна працює над збереженням сухопутних експортних маршрутів, тому «тривожно бачити, як дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі, перетворюючи постачання зерна на трилер».

Може здатися, що вони грають власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора, — додав Зеленський.

У Польщі «неприємно вражені» заяви торгпреда України.

Для мене це великий сюрприз. Це неймовірно, що робить міністр Тарас Качка [насправді він заступник міністра. — «Ракурс"]. Досі я сподівався, що він робив це від свого імені, але бачу, що тепер він переконує свій уряд ухвалити такі рішення, — сказав міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус після того, як торговий представник України Тарас Качка анонсував можливе ембарго на цибулю, помідори, капусту та яблука з Польщі.

В інтерв’ю Rzeczpospolita Тарас Качка розказав, що Польща не має права забороняти українські продукти, але вона не лише продовжила ембарго, яке планувалося як тимчасове, але й розширила його на борошно та шрот.

Нагадаємо, Польща погрожує розширити заборону на імпорт українських товарів.

Польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив про готовність розширити заборону на імпорт українських товарів, якщо Київ «ескалюватиме конфлікт».

У такий спосіб він відреагував на заяву української сторони щодо можливого ембарго на цибулю, помідори, капусту та яблука з Польщі.

Я попереджаю українську владу, тому що якщо вона таким чином буде ескалювати конфлікт, ми додамо більше продуктів до списку заборонених до імпорту в Польщу, — підкреслив Моравецький.

Польща може скоротити допомогу Україні на тлі кризи довкола українського агроімпорту. Це станеться у тому випадку, якщо не буде підтримки поляків у цьому питанні.

Про це заявив польський міністр у справах ЄС Шимон Шинковський вель Сенк. Він наголосив, що уряд країни залишається «невблаганним» у питанні зернового ембарго, зважаючи на інтереси фермерів.

Також Польща може скоротити фінансову допомогу біженцям з України, які втекли від війни, на тлі конфлікту із імпортом зерна.

Як заявив речник уряду Пьотр Мюллер, деякі види підтримки українців у Польщі не будуть продовжені у наступному році. Зокрема, ідеться про вимоги до проживання, видачу дозволів на роботу, безкоштовний доступ до шкіл, медичне обслуговування та сімейні пільги.