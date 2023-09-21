Писати “росія” й “москва” з малої літери дозволили у неофіційних текстах

https://racurs.ua/ua/n187514-pysaty-rosiya-y-moskva-z-maloyi-litery-dozvolyly-u-neoficiynyh-tekstah.html

Ракурс

Національна комісія зі стандартів державної мови оприлюднила висновок після дослідження мовознавців щодо написання назв «російська федерація» з малої літери у неофіційних текстах.

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Написання назв «російська федерація», «росія», «москва», «московія», «московське царство», «російська імперія», «державна дума рф» тощо з малої букви можна не кваліфікувати як відхилення від норм української мови в текстах неофіційного характеру, — пояснили у комісії.

Зважаючи на війну, Нацкомісія взяла до уваги звернення в соцмережах міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук про написання назви країни-агресора з малої букви. Комісія обговорила це питання на засіданні 15 вересня і, з урахуванням листів від Інституту української мови НАН України, а також Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, дозволила писати «російська федерація», «росія», «москва», «московія», «московське царство», «російська імперія»", «державна дума рф» тощо з малої букви. Таке написання не кваліфікуватиметься як відхилення від норм української мови.