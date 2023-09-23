Вибухи знову пролунали в окупованому Севастополі

https://racurs.ua/ua/n187554-vybuhy-znovu-prolunaly-v-okupovanomu-sevastopoli-foto.html

Ракурс

Вибухи в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вранці 23 вересня. Потім у місті увімкнули сирени повітряної тривоги. Так званий «губернатор» Севастополя окупант Развожаєв заявив, що, попередньо, спрацювала ППО, а уламки ракет впали в районі причалу.

.

Водночас кримські пабліки повідомили про ймовірні прильоти у Севастополі. За попередніми даними — можливе влучання по нафтобазі Чорноморського флоту рф біля Інкермана. Проте пізніше з’явилося фото, яке вказує, що біля нафтобази задимлення нібито немає.

«Крим.Реалії» з посиланням на місцевих мешканців вказують, що потужний вибух пролунав о 8.32. Від вибухової хвилі затремтіли шибки у вікнах.

«Крымский ветер» пише, що місцеві чули звук ракети, яка пролітала на висоті 30 м, після чого стався вибух. «Гриб» диму піднявся в районі Інкермана чи Північної сторони.

Згодом у Севастополі закрили рейд через бухту.