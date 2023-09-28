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Ракурс
Чи збільшать темпи мобілізації в Україні, відповіли в Міноборони

Чи збільшать темпи мобілізації в Україні, відповіли в Міноборони

28 вер 2023, 09:10
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Заступник міністра оборони Олександр Павлюк заявив, що «поки плани щодо мобілізації не змінювалися», проте все залежить від того, які виклики постануть перед країною на тлі російської агресії.


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Павлюк в ефірі телеканалу «Ми-Україна» нагадав, що захист своєї держави є завданням кожного чоловіка, і «треба до цього готуватися та бути готовими».

Ми робимо максимально все, щоб не збільшувати темпи мобілізації. Але ви самі розумієте, все залежить від агресора та фронту, — додав він.

Мобілізацію в Україні було оголошено в Україні після масштабного вторгнення російських нацистів в Україну у лютому 2022 року. Згодом Верховна Рада неодноразово продовжувала воєнний стан та мобілізацію в Україні. Наразі вони діють щонайменше до 15 листопада цього року.

Джерело: Ракурс


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