Уряд США готується до можливого часткового закриття, "трампісти" планують усунути спікера Палати представників

Уряд США на тлі невизначеності навколо «шатдауну» почав повідомляти державних службовців про ймовірну зупинку роботи уряду.

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Влада почала розсилати працівникам держустанов листи, у яких йдеться про «зростаючий ризик того, що мільйони службовців та військових можуть перестати отримувати зарплатню вже через три дні» за умови, що конгресмени не досягнуть згоди щодо фінансування роботи федеральних органів протягом вихідних.

Тимчасове призупинення роботи уряду США може статися 1 жовтня.

Уряд США може частково припинити роботу в неділю, оскільки Сенат та Палата представників поки що не врегулювали розбіжності щодо розміру бюджету на наступні 12 місяців, допомоги Україні, імміграційного контролю та програм соціального забезпечення.

У четвер урядові установи почали повідомляти співробітників про можливе припинення роботи.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл попередив законодавців про тяжкі наслідки часткового закриття уряду, зокрема, про труднощі контролю над напливом мігрантів на кордоні з Мексикою.

Закрити уряд — це не те саме, що натиснути на паузу, — сказав Макконнелл. — Це не антракт, що дозволяє продовжити з того місця, де ми зупинилися. Це пропозиція, яка завдасть явних збитків. Замість значних політичних результатів, воно фактично бере досягнутий важливий прогрес з низки ключових питань і звертає його назад.

Якщо угоди про короткострокове фінансування не буде досягнуто, більш як 4 млн американських військових та державних службовців не отримуватимуть зарплати.

При цьому такі важливі роботи, як керування повітряним трафіком та оформлення в’їзду в країну на кордоні, продовжуватимуться.

Пенсіонери можуть зіткнутися із затримкою виплат від уряду для оплати рахунків та покупок продуктів, а національні парки можуть бути закриті, пише «Голос Америки».

За останні десять років американський уряд закривався чотири рази, але, як правило, лише на день чи два, за які законодавцям вдавалося знайти компроміс, що дозволяє повністю відновити роботу держустанов. Але один шатдаун, що стався за президента Дональда Трампа, тривав 35 днів.

У травні Маккарті досяг угоди з президентом-демократом Джо Байденом про рівень видатків на 2024 фінансовий рік, але невелика група вкрай правих республіканських конгресменів відкинула її і вимагає подальшого скорочення бюджету.

Деякі з найбільш консервативних законодавців також хочуть різко скоротити чи припинити допомогу США Україні, хоча представники основної течії в Республіканській партії рішуче підтримують боротьбу Києва з російським вторгненням.

Короткостроковий план видатків до середини листопада, розроблений Сенатом, може бути схвалений Палатою представників, але лише за умови поєднання голосів республіканців та демократів.

Однак прихильники жорсткої лінії серед республіканських законодавців пригрозили змістити Маккарті з посади спікера, якщо він спробує провести законопроект щодо витрат із залученням голосів демократів.

Виступаючи перед групою донорів на заході зі збору коштів у Сан-Франциско в середу, Байден сказав:

Думаю, що спікер опинився перед вибором між збереженням посади спікера та інтересами Америки.

У вівторок Маккарті заявив, що зупинки уряду можна уникнути, якщо Байден піде на переговори щодо проблем охорони кордонів.

Відставка Маккарті?

Про те, що ультраправі республіканці планують усунути спікера Палати представників Кевіна Маккарті з посади відразу ж після оголошення «шатдауну», написало видання The Time.

Воно повідомляє, що у «трампістів», які блокують виділення додаткової допомоги Україні та низки інших бюджетних видатків у проекті фінансування на 2024 рік, визріває план усунення свого однопартійця з посади спікера.

Частина республіканців на чолі з Меттом Гетцом, Марджорі Тейлор-Грін та кількома іншими можуть винести на голосування питання про відставку Маккарті вже цієї неділі о 12.00 — тобто у перший день «шатдауну», якщо конгресменам все ж таки не вдасться домовитися у найближчу добу.

Радикальна позиція правого крила Республіканської партії невдоволена не лише проектом майбутнього бюджету, а й загалом політичною позицією Маккарті, який від самого початку намагається домовлятися з демократами, котрі мають більшість у Сенаті, а також вагомий вплив у Палаті представників.

Становище спікера ускладнюється тим, що балансувати між невдоволеними групами з обох сторін стає все важче. З одного боку, ігнорування поглядів однопартійців (навіть, якщо Маккарті з ними не зовсім згоден, про що він і заявляв раніше), може призвести до втрати підтримки серед республіканців.

З іншого боку, демократи також можуть винести на голосування питання про відставку політика у разі несхвалення запитів адміністрації Джо Байдена щодо оборонного бюджету та інших видатків на наступний рік.

Сам Маккарті поки що висловлює впевненість, що сторонам все-таки вдасться ухвалити спільне рішення, але як у Конгресі, так і в середовищі політичних аналітиків США сумніви щодо цього зростають.