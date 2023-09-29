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Велика Британія запровадила санкції проти рф. Фото:
Британія запровадила санкції проти рф за «вибори» на окупованих територіях Україниhttps://racurs.ua/ua/n187772-brytaniya-zaprovadyla-sankciyi-proty-rf-za-vybory-na-okupovanyh-terytoriyah-ukrayiny.htmlРакурс
Санкції проти прихильників російських окупантів запровадила Велика Британія.
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Персональні санкції стосуватимуться чиновників російських окупаційних адміністрацій у Запорізькій, Херсонській, Донецькій областях та в Криму. До списку потрапили організації та російські високопосадовці, які безпосередньо діяли з метою підриву України та загрози її територіальній цілісності. Про це повідомляє видання The Guardian.
Крім того, в санкційному списку опинився міністр з надзвичайних ситуацій рф Олександр Куренков та секретар Центральної виборчої комісії росії Наталія Бударина.
У британському МЗС повідомили, що цих осіб внесуть до списку санкцій у відповідь на спроби рф використати фейкові вибори для легітимізації свого незаконного контролю над Херсонською, Запорізькою, Донецькою, Луганською областями та Кримом, які є частиною суверенної території України. Активи цих осіб заморозять, а їм самим заборонять в’їзд на британську територію.
Раніше повідомлялося, що Європейський Союз готується до «боротьби» за те, що має бути включено до 12-го пакету санкцій проти росії. Під санкції можуть потрапити алмази, ядерне паливо та IT-послуги з рф.
Джерело: The Guardian
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