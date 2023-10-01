Росіяни намалювали Ту-95МС на аеродромі «Енгельс». Фото: Planet Labs

https://racurs.ua/ua/n187836-rosiyany-namaluvaly-tu-95ms-na-aerodromi-engels-foto.html

Ракурс

Російські окупанти досить дивним чином намагаються захистити свою авіацію від ударів ЗСУ.

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Ворог, ймовірно, не довіряє своїй протиповітряній обороні, бо почав малювати літаки на місцях для стоянки. Зокрема, на авіабазі «Енгельс» у Саратовській області рф місцеві «умільці» намалювати силуети літаки стратегічної авіації Ту-95 МС. Таким чином противник, вочевидь, хоче захистити бомбардувальники від дронів та ракет. Ці малюнки мають відігравати роль хибних цілей. Про це повідомило видання The War Zone.

На супутникових знімках, які зробила компанія Planet Labs, легко відрізнити справжні бомбардувальники Ту-95МС від намальованих. Фейкові літаки можна виявити по відсутності тіні.

Крім того, навіть комерційні супутники мають достатню роздільну спроможність, щоб це точно дозволяло побачити, що перед ними — саме хибна ціль, а не літак на стоянці.

Нагадаємо, аеродром «Халіно» в російському Курську 24 вересня атакував безпілотник, який врізався у штаб з офіцерами. Внаслідок цього загинули або дістали поранення командир 14-го авіаполку, один із його заступників, група офіцерів-авіаторів, представник військової контррозвідки ФСБ та працівники аеродрому.