Шольц не дає ракети Taurus через Кримський міст

https://racurs.ua/ua/n188025-sholc-ne-daie-rakety-taurus-cherez-krymskyy-mist.html

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Відмова канцлера ФРН надати Україні німецькі крилаті ракети викликала у Німеччині бурхливу реакцію. Багато медійних коментаторів і політиків жорстко критикують це рішення.

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Олаф Шольц так і не наважився поки надати Україні німецькі крилаті ракети великої дальності Taurus, хоча Велика Британія та Франція вже постачають українській армії аналогічні ракети Storm Shadow/Scalp.

Це рішення викликало дуже широкий резонанс у німецьких медіа, які публікують як коментарі, так і оглядові статті з реакцією німецьких політиків із різних партій.

Шольц зволікає. Це дежавю. З постачанням бойових танків він теж довго вичікував, а потім таки погодився. Він говорив про «червону лінію», маючи на увазі надання західних бойових літаків, а потім став свідком того, як інші партнери по НАТО давали свою згоду, — констатує загальнонімецька громадсько-правова радіостанція Deutschlandfunk.

На думку радіостанції, Канцлер не зміг переконливо пояснити свою стриманість,"залишається підозра, що він не довіряє українському президентові, який знову і знову запевняє, що Київ не має наміру використовувати ці крилаті ракети для ударів по російській території".

Крім того, Deutschlandfunk вважає, що соціал-демократ Шольц «мабуть, побоюється також обстрілу Кримського мосту як важливого шляху забезпечення росіян. Він вважає, що путін може розцінити це як німецьку участь у війні. Канцлер сподівається, що німці ще будуть йому за це дякувати. До того ж він має зважати на численних скептиків у власній партії».

Шольца критикує і консервативна газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Вона пише, що дискусія про ракети Taurus страждає від нестачі прозорості.

Спираючись на інформацію, що просочилася з відомства федерального канцлера, Frankfurter Allgemeine Zeitung робить висновок, що Шольц зволікає з двох причин:

Через можливість завдавати цими крилатими ракетами удари по цілях, розташованих у глибині російської території (а також Керченському мосту в Крим), і через те, що Україні, мабуть, довелося б надавати геодані чи обслуговуючий персонал". На думку видання, «це дві серйозні проблеми, від яких не можна просто так відмахнутися. Можливість того, що Німеччину можуть почати розглядати як учасника війни, є легітимною причиною відмовитись (тимчасово?) від постачання певної системи зброї.

Зазвичай добре поінформоване жовте видання Bild цитує джерела, згідно з якими, Шольц на закритому засіданні комітету із зовнішньої політики Бундестагу заявив, що Велика Британія та Франція «можуть те, на що ми не маємо права».

Видання пояснює, що Шольц має на увазі те, що обидві країни безпосередньо надають власні геодані для наведення ракет на ціль, а Велика Британія ще й за допомогою свого персоналу прямо на місці.

За даними Bild, в оточенні канцлера побоюються, що Кримський міст зруйнують саме німецькою зброю.