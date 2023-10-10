Система ППО IRIS-T, фото: Matti Blume

https://racurs.ua/ua/n188160-nimechchyna-ogolosyla-pro-zymovyy-paket-viyskovoyi-dopomogy-ukrayini-na-milyard-ievro-detali.html

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Німеччина оголосила про пакет військової допомоги Україні на загальну суму 1 млрд євро.

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Цей пакет спрямований на посилення української ППО, щоб допомогти захистити критичну інфраструктуру, повідомляється сьогодні, 10 вересня, на сторінці Міноборони Німеччини у соцмережі X.

Німеччина формує другий зимовий пакет для України: щоб захистити критичну інфраструктуру та забезпечити подальшу підтримку, ФРН надає додаткову протиповітряну оборону за допомогою Patriot, IRIS-T SLM і SLS вартістю близько 1 мільярда євро, а також три зенітні танки Gepard, — вказано в повідомленні. йдеться у дописі.

Також у Міноборони Німеччини повідомили, що найближчими тижнями до України надійдуть:

ще 10 основних бойових танків Leopard1 A5;

15 броньованих транспортних машин;

майже 20 захищених медичних автомобілів.

На сайті німецького оборонного відомства розкриті деталі нового пакета. Зокрема, вказано, що минулого тижня федеральний уряд пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському другу систему ППО PATRIOT.

Вона надходить безпосередньо зі запасів Бундесверу і, крім центру управління вогнем і радіолокаційного пристрою, включає вісім інших пускових пристроїв і, ймовірно, понад 60 керованих ракет. Навчання розпочнеться в найближчі кілька тижнів, — вказано в повідомленні.

Також зазначається, що в жовтні Німеччина поставить додаткові системи IRIS-T:

третю IRIS-T SLM Infra Red Imaging System Tail Surface Launched Medium Range з керованими ракетами середньої дальності;

другий IRIS-T SLS з керованими ракетами малої дальності.

Крім того, передбачено ще один великий пакет підтримки для українських спецпризначенців — транспортні засоби, зброя та особисте спорядження на суму понад 20 мільйонів євро.

Також Німеччина забезпечує безперервне постачання боєприпасів. Наразі надходять додаткові боєприпаси калібру 155 мм.