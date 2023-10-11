Росіяни продовжують активно атакувати в районі Авдіївки та на східному фронті

Наслідки атаки під Авдіївкою 10 жовтня

https://racurs.ua/ua/n188199-rosiyany-prodovjuut-aktyvno-atakuvaty-v-rayoni-avdiyivky-ta-na-shidnomu-fronti.html

Ракурс

Росіяни продовжують активно атакувати в районі Авдіївки та на інших ділянках східного фронту.

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Про це йдеться у зведенні українського Генштабу.

Судячи зі зведення українського генштабу на вечір середи та повідомлення військових блогів з обох боків, спалах активності російської армії на східному фронті в середу продовжився: російські частини багаторазово атакували українські позиції в районі Авдіївки, на північній ділянці фронту, в районі Мар’їнки, а також у районі Вугледара.

Український Генштаб стверджує, що всі атаки відбито.

За зведенням, за останню добу російські частини 10 разів ходили в атаку на околицях самої Авдіївки, що знаходиться в півкільці, і вісім разів — на кінцях цього півкільця на півночі та півдні.

Повідомлення двох сторін про результати цих і вчорашніх атак різняться, але не дуже сильно: російські військові блогери, зокрема, стверджують, що їхні частини просунулися на півночі до околиць села Бердичі, а українські — зокрема автори зведення генштабу — кажуть, що лінія фронту залишилася щонайменше на два з половиною кілометри на схід, на підступах до села Степове.

Крім того, z-блогери стверджують, що російські військові взяли терикон (гору із шахтних відвалів), який панує над північчю Авдіївки.

Напередодні російська армія після масованих артилерійських та авіаційних ударів пішла в районі Авдіївки у наступ порівняно більшими силами. Український генштаб пізніше оголосив, що у наступі брали участь до трьох батальйонів.

Крім Авдіївки, російські війська, згідно зі зведенням українського генштабу на вечір 11 жовтня, активно атакували на півночі, в районі села Макіївка (не плутати з однойменним містом у Донецькій агломерації), під Бахмутом, на південь від Донецька — в районі Мар’їнки, і далі на південний захід по фронту — в районі Вугледару та біля Золотої Ниви.