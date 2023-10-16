У Грузії дозволили розпочати імпічмент президентці Зурабішвілі

https://racurs.ua/ua/n188356-u-gruziyi-dozvolyly-rozpochaty-impichment-prezydentci-zurabishvili.html

Ракурс

Конституційний суд Грузії задовольнив запит, що дозволяє розпочати процедуру імпічменту президентки Саломе Зурабішвілі.

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Про це 16 жовтня повідомив Перший канал Грузії. Рішення підтримали шість із дев’яти членів суду.

Суд визнав, що Зурабішвілі порушила ст. 52 Конституції Грузії через те, що робила закордонні поїздки та зустрічалася з офіційними особами без згоди уряду Грузії.

Партія влади «Грузинська мрія» ініціювала імпічмент Зурабішвілі на початку вересня через те, що президент продовжила закордонні візити, попри відмову з боку уряду. Наприкінці серпня уряд повідомив, що не погодив 10 закордонних поїздок Зурабішвілі. Наступного дня вона поїхала із робочим візитом до Німеччини.

Рішення Конституційного суду має затвердити парламент. Якщо 100 депутатів підтримають рішення суду, то президента усунуть з посади у порядку імпічменту. У партії «Грузинська мрія» більшість місць у парламенті — 84 зі 150.

Грузія — парламентська республіка. Повноваження президента у ній суттєво обмежені.

Зурабішвілі обіймає посаду президента Грузії з 16 грудня 2018 року. Вона неодноразово критикувала рішення уряду.