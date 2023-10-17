рф відкликала ратифікацію Договору про заборону ядерних випробувань. Фото:

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Країна-агресор рф вирішила відкликати ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

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Російська диктатура заявила, що вдається до таких кроків через «безвідповідальне ставлення» США до питань глобальної безпеки. Про це спікер Державної думи рф В’ячеслав Володін заявив перед дебатами і парламентським голосуванням з питання про відкликання ратифікації, передає Reuters.

Посібник російського президента путіна додав, що Москва ратифікувала договір 1996 року в 2000 році. За його словами, Вашингтон не ратифікував документ через своє «безвідповідальне ставлення до питань глобальної безпеки». Чиновник заявив, що росія хоче «зберегти глобальний стратегічний паритет».

За інформацією агентства, попри те, що рф відкликає ратифікацію, вона залишається її учасником і буде продовжувати співпрацювати з організацією по забороні випробувань і глобальною системою моніторингу, яка сповіщає світ про будь-якому ядерному випробуванні.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Північна Корея прийняла поправку до Конституції, яка закріплює ядерний статус країни. Згідно з поправкою, КНДР розробляє ядерну зброю для «забезпечення права на існування та стримування війни».

Джерело: Reuters