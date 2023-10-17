Європарламент схвалив у першому читанні виділення Україні 50 млрд євро

Європарламент схвалив у першому читанні створення фонду Ukraine Facility на 50 млрд євро

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Європарламент схвалив пропозицію щодо створення спеціального фонду обсягом до 50 млрд євро на 2024−2027 роки для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України.

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Депутати ЄП схвалили створення спеціального фінансового інструменту для України (Ukraine Facility), що передбачає фінансування до 50 млрд євро на 2024−2027 роки.

Депутати проголосували за те, щоб європейські гроші на відновлення України не отримували компанії олігархів.

Це новий фінансовий інструмент ЄС щодо виділення Україні грантів та кредитів для відновлення, реконструкції та модернізації країни у 2024−2027 роках в обмін на виконання певних реформ.

Ukraine Facility, на який закладають 50 млрд євро, використовуватимуть як гранти та позики на підтримку відновлення, відбудови та модернізації України. Раніше повідомлялося, що Угорщина хоче розділити цей пакет підтримки і пропонує початково погодити тільки 25 млрд євро.

Новий фонд було створено в рамках перегляду поточного довгострокового бюджету ЄС, який вже майже виснажений. ЄП закликає інтегрувати цей пакет допомоги до річного бюджету на 2024 рік.

Водночас остаточне затвердження рішення щодо створення цього фонду залишається за країнами-членами ЄС.

Також депутати Європарламенту закликали розпочати використання заморожених активів рф для відновлення України. І посилили правила боротьби з шахрайством та корупцією в Україні за використання коштів ЄС.

Депутати Європарламенту закликають до посилення демократичної підзвітності в рамках цього механізму і закликають Україну зберегти багатопартійний характер своєї демократичної держави та увідповіднити її до вимог членства в ЄС, — йдеться у повідомленні на сайті ЄП.

Депутати ухвалили редагування для підвищення прозорості цього механізму. Зокрема, пропонується створити онлайн-портал, на якому відображатиметься інформація про передачу Україні коштів, їх витрати та виконані реформи.