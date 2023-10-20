У Грузії затвердили план дій у разі застосування ядерної зброї у регіоні

https://racurs.ua/ua/n188487-u-gruziyi-zatverdyly-plan-diy-u-razi-zastosuvannya-yadernoyi-zbroyi-u-regioni.html

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Грузинська влада та служби державної безпеки (СДБ) розробили та затвердили план дій на випадок застосування в регіоні ядерної зброї.

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Про це заявив керівник грузинської СДБ Григол Лілуашвілі, пише «Ехо Кавказу».

Він зазначив, що зараз грузинське населення поступово починає усвідомлювати важливість ядерної загрози.

Хочу нагадати, що нинішні виклики не відкидають застосування ядерної зброї, — сказав глава грузинської служби держбезпеки.

При цьому він уточнив, що має на увазі не Грузію, а навколишній регіон.