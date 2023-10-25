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Ракурс
Українці в Польщі можуть відновити втрачене чи викрадене посвідчення водія

Українці в Польщі можуть відновити втрачене чи викрадене посвідчення водія

25 жов 2023, 15:19
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Українці в Польщі можуть відновити втрачене чи викрадене посвідчення водія. Послуга доступна у Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Кракові.


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У МВС України 25 жовтня повідомили, що раніше українські водії могли обміняти лише наявне посвідчення водія. Зараз же обмін можливий і у зв’язку із втратою чи викраденням. Це вже друга країна, після Туреччини, у якій доступна така послуга.

Для отримання послуги необхідно звернутися до ДП «Документ».

Записатися можна онлайн на сайті, або в порядку «живої» черги надати необхідний перелік документів. А саме:

  • Паспорт громадянина України із зазначеним зареєстрованим місцем проживання;
  • Довідку платника податків;
  • Документ, що підтверджує зміну особистих даних (за необхідності).

Адреси, за якими доступна послуга:

  • Варшава: Єрусалимські алеї, 179 (ТЦ Blue City 2-й поверх);
  • Вроцлав: Грюнвальдська площа 22, 50−363 (0 поверх);
  • Краків: Галерея Краківська (2 поверх, вхід тільки з паркінгу сектор С);
  • Гданськ: Алея Грюнвальдська, 415.

Джерело: Ракурс


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