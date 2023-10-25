Ракурсhttps://racurs.ua/
Українці в Польщі можуть відновити втрачене чи викрадене посвідчення водія
Українці в Польщі можуть відновити втрачене чи викрадене посвідчення водіяhttps://racurs.ua/ua/n188662-ukrayinci-v-polschi-mojut-vidnovyty-vtrachene-chy-vykradene-posvidchennya-vodiya.htmlРакурс
Українці в Польщі можуть відновити втрачене чи викрадене посвідчення водія. Послуга доступна у Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Кракові.
.
У МВС України 25 жовтня повідомили, що раніше українські водії могли обміняти лише наявне посвідчення водія. Зараз же обмін можливий і у зв’язку із втратою чи викраденням. Це вже друга країна, після Туреччини, у якій доступна така послуга.
Для отримання послуги необхідно звернутися до ДП «Документ».
Записатися можна онлайн на сайті, або в порядку «живої» черги надати необхідний перелік документів. А саме:
- Паспорт громадянина України із зазначеним зареєстрованим місцем проживання;
- Довідку платника податків;
- Документ, що підтверджує зміну особистих даних (за необхідності).
Адреси, за якими доступна послуга:
- Варшава: Єрусалимські алеї, 179 (ТЦ Blue City 2-й поверх);
- Вроцлав: Грюнвальдська площа 22, 50−363 (0 поверх);
- Краків: Галерея Краківська (2 поверх, вхід тільки з паркінгу сектор С);
- Гданськ: Алея Грюнвальдська, 415.
Загрузка...