Українці в Польщі можуть відновити втрачене чи викрадене посвідчення водія

https://racurs.ua/ua/n188662-ukrayinci-v-polschi-mojut-vidnovyty-vtrachene-chy-vykradene-posvidchennya-vodiya.html

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Українці в Польщі можуть відновити втрачене чи викрадене посвідчення водія. Послуга доступна у Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Кракові.

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У МВС України 25 жовтня повідомили, що раніше українські водії могли обміняти лише наявне посвідчення водія. Зараз же обмін можливий і у зв’язку із втратою чи викраденням. Це вже друга країна, після Туреччини, у якій доступна така послуга.

Для отримання послуги необхідно звернутися до ДП «Документ».

Записатися можна онлайн на сайті, або в порядку «живої» черги надати необхідний перелік документів. А саме:

Паспорт громадянина України із зазначеним зареєстрованим місцем проживання;

Довідку платника податків;

Документ, що підтверджує зміну особистих даних (за необхідності).

Адреси, за якими доступна послуга: