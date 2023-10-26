Коломойський відмовився від прав на «1+1». Фото:

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Ракурс

Ігор Коломойський передає свої корпоративні права у «1+1 media» строком на п’ять років.

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Права на «1+1» перейдуть в управління трудовому колективу в особі чинного гендиректора Ярослава Пахольчука. Повноваження щодо управління корпоративними правами передбачають можливість управителя приймати від свого імені будь-які необхідні рішення, крім відчуження та/або обтяження корпоративних прав, належних Коломойському, та отримання дивідендів. Про це йдеться у відповідній заяві.

Мною прийнято рішення про передачу належних мені корпоративних прав в управління трудовому колективу, в особі Пахольчука Ярослава Валерійовича, генерального директора ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1», який як представник діятиме в інтересах компаній і за дорученням трудового колективу, — йдеться у заяві.

Зазначається, що ці зміни не призведуть до зміни кінцевого бенефіціарного власника групи «1+1 media», а контроль залишається за Коломойським. Однак бізнесмен зараз не може повноцінно здійснювати свої повноваження, тому це робитиме Пахольчук.

Нагадаємо, 24 жовтня Шевченківський суд Києва продовжити до 2 листопада запобіжний захід у виді тримання під вартою Ігоря Коломойського, якого підозрюють у шахрайстві, відмиванні грошей та заволодіння коштами «ПриватБанку».