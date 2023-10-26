росія залучає найманців з Куби для війни проти України. Фото:

https://racurs.ua/ua/n188700-rf-zaluchaie-naymanciv-z-kuby-dlya-viyny-proty-ukrayiny-cns.html

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Країна-агресор росія продовжує залучати найманців з інших країн на війну проти України.

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Так, ворог масово вербує на війну найманців із Куби. Іноземців застосовують на Куп’янському напрямку, а також між Бахмутом та Горлівкою. Про це повідомив «Центр національного спротиву», який був створений Силами спецоперацій ЗСУ.

Зазначається, що самі загарбники пишаються тим, що відправляють громадян Куби у передових загонах, бо іноземців «не шкода». З кубинців не формують окремі загони, а розподіляють по вже існуючих російських підрозділах. До уваги не беруть, чи розуміє найманець російську мову.

У ЦНС наголосили, що ставлення до кубинців відповідне до типового російського шовінізму. Фактично головна їх роль в російській моделі — померти першим.

Раніше про вербування кубинців писали активісти «Кібер спротиву», які зламали пошту начальника пункту відбору на військову службу за контрактом в місті Тула Антона Пєрєвозчікова.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомляла, що керівництво Російської православної церкви створює власні приватні військові компанії на території рф, котрі здійснюють вербування та підготовку найманців для війни проти України.