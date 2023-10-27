Україна в ніч проти 29 жовтня перейде на зимовий час

https://racurs.ua/ua/n188728-perevedennya-godynnykiv-ukrayina-v-nich-proty-29-jovtnya-pereyde-na-zymovyy-chas.html

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Перехід на зимовий час у 2023 році відбудеться 29 жовтня, у ніч з суботи на неділю. Це означає, що годинники буде потрібно перевести на одну годину назад о 4.00. Ця подія знаменує прийдешній період холодів і довших ночей.

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Варто зауважити, що більшість електронних пристроїв перейдуть самостійно, але механічні або не підключені до інтернету пристрої потрібно перекладати вручну.

Переведення годинників в Україні на зимовий і літній час здійснюється майже чотири десятиліття — в останню неділю жовтня і в останню неділю березня. Воно регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».

Літній і зимовий порядок обчислення часу вперше був запроваджений у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби.

Переведення годинників в Україні розпочалося 1981 року. Метою була економія електроенергії та продовження світлового дня. Відтоді в нашій країні двічі на рік стали переводити стрілки годинника.

Верховна Рада у березні 2021 року відправила на доопрацювання в комітет законопроєкт № 4201 «Про обчислення часу в Україні», який пропонує скасувати сезонні переведення годинників і, таким чином, залишити в Україні зимовий час.