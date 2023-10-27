Ізраїль знищує підземні тунелі у Секторі Гази за допомогою проникаючих авіабомб

https://racurs.ua/ua/n188736-izrayil-znyschuie-pidzemni-tuneli-u-sektori-gazy-za-dopomogou-pronykauchyh-aviabomb-video.html

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Відео знищення підземних тунелів ХАМАС ізраїльською авіацією опублікували в мережі.

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Для цього ЦАХАЛ використовує проникаючі авіабомби, які вибухають після того, як потрапили під землю.

Невелика група бойовиків ХАМАС, яка планувала напад на Ізраїль, протягом двох років спілкувалася через мережу дротових телефонів, вбудованих у тунелі під Газою. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Телефонні лінії в тунелях дозволяли бойовикам спілкуватися один з одним так, щоб ізраїльська розвідка не могла відстежувати переговори. Протягом двох років терористи уникали використання комп’ютерів або мобільних телефонів для планування операції.