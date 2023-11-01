Житель Харківщини підірвався на міні на власному подвір’ї

Житель Харківщини наступив на міну «Пелюстка»

https://racurs.ua/ua/n188917-jytel-harkivschyny-pidirvavsya-na-mini-na-vlasnomu-podvir-yi.html

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На Харківщині 35-річний чоловік постраждав внаслідок вибуху протипіхотної міни, на яку натрапив на власному подвір’ї.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.

Інцидент стався сьогодні, 1 листопада, у селі Піски-Радьківські Борівької громади Ізюмського району.

За попередніми даними, чоловік 1988 року народження, натрапив на вибуховий пристрій на власному подвір’ї. Ймовірно це була протипіхотна міна ПФМ-1 «Пелюстка». Внаслідок вибуху у чоловіка поранено палець на лівій нозі. Наразі постраждалий перебуває у лікарні, — вказано в повідомленні.

Крім того, сьогодні на Харківщині на протитанковій міні підірвався комбайн. Подія сталася близько 15.20.

Під час польових робіт біля між селами Андріївка та Покровське Донецької громади Ізюмського району на ворожій протитанковій міні підірвався комбайн «John Deere». Інформація щодо наявності постраждалих уточнюється, — зазначають у відомстві.

У ДСНС закликають громадян бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.