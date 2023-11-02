рф вийшла з договору про заборону ядерних випробувань. Фото:

https://racurs.ua/ua/n188931-rf-vyyshla-z-dogovoru-pro-zaboronu-yadernyh-vyprobuvan-dokument.html

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Російський диктатор володимир путін 2 листопада підписав закон про скасування ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

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Цей закон набирає чинності з моменту офіційного публікування. Договір про ядерні випробування був схвалений 1996 року Генасамблеєю ООН. Його підписали 185 країн і ратифікували 170. Його погодили зокрема й ядерні держави — Велика Британія, Франція та російська федерація. Про скасування путіном угоди повідомили російські ЗМІ.

Як відомо, для набуття чинності Договір мав бути підписаний та ратифікований 44 конкретними державами, які мають ядерні технології. Досі його не підписали Сполучені Штати Америки, Китайська Народна Республіка, Ізраїль, Індія, Єгипет, Пакистан, Іран та Північна Корея.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела в Білому домі повідомило, що Сполучені Штати Америки та Китай домовилися на наступному тижні відновити переговори щодо контролю над ядерною зброєю. Дискусії будуть спрямовані на те, щоб уникнути небезпечних тристоронніх перегонів озброєнь між США, КНР та рф, але не є початком офіційних переговорів про обмеження ядерної зброї.