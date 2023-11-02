70% українців назвали корисною конструктивну критику влади - опитування

https://racurs.ua/ua/n188939-70-ukrayinciv-nazvaly-korysnou-konstruktyvnu-krytyku-vlady-opytuvannya.html

Ракурс

Результати опитування громадської думки, яке провів Центр Разумкова на замовлення видання ZN.UA, свідчить, що 69% українців вважають, що зміна влади в країні під час війни перешкоджатиме перемозі України та виступають проти проведення будь-яких виборів.

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Водночас більшість опитаних українців вважають, що конструктивна критика влади під час війни — на користь, — вказує опитування, проведе Київським міжнародним інститутом соціології.

Якщо у травні 2022 року більшість українців (68%) віддавали перевагу уникненню будь-яких суперечок та вважали, що їх варто відкласти до перемоги, зараз думка кардинально змінилася — критику влади за неправильні рішення вважають доцільною майже 70% респондентів. Позиція опитаних громадян є одностайною у всіх регіонах країни.

У жовтні 2023 року ситуація стала діаметрально протилежною: тепер 70% українців вважають важливим критикувати можливі хибні рішення влади, а наполягають на уникненні будь-яких суперечок — 25%, — йдеться у повідомленні КМІС.

У всіх областях України більшість респондентів вважають, що і зараз є сенс у тому, щоб критикувати можливі помилкові та неправильні дії влади.

Нагадаємо, всеукраїнське опитування проведено впродовж 30 вересня — 13 жовтня 2023 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. До вибірки не могли потрапити мешканці тимчасово окупованих територій, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.