“Кріт” ФСБ рф працював у Запорізькій ОВА, його затримали — державна зрада

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Служба безпеки України затримала «крота» ФСБ росії, який влаштувався до Запорізької обласної військової адміністрації, щоб «зливати» інформацію про Збройні сили України на півдні.

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Як повідомляє прес-служба СБУ, перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу кібербезпеки ОВА, він намагався приховано отримати секретну інформацію про дислокацію ЗСУ та оборонні закупівлі на території регіону.

Щоб одержати таємні відомості, російський «кріт» намагався використати свій доступ до серверів держустанови. Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження — затримали зловмисника, — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, ворожим інформатором виявився мешканець Запоріжжя, інженер-радіотехнік за освітою.

До влаштування в ОВА він працював на одному з місцевих підприємств, яке здійснює техобслуговування військової техніки Сил оборони, — вказали в СБУ.

У вересні він з власної ініціативи запропонував окупантам свою «допомогу» у війні проти України. Він написав в один з російських чат-ботів, створених для збору інформації про переміщення підрозділів ЗСУ у прифронтових регіонах.

Згодом на нього вийшов кадровий співробітник фсб та залучив до співпраці. За завданням російської спецслужби зловмисник приховано знімав на телефон виробничі потужності заводу та військову техніку, яка там знаходилася, — додали у відомстві.

Також він намагався виявити ремонтні бази та інші логістичні центри українських захисників на території обласного центру.