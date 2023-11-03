Котів і собак занесуть у держреєстр домашніх тварин

https://racurs.ua/ua/n188990-kotiv-i-sobak-zanesut-u-derjreiestr-domashnih-tvaryn.html

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В Україні зʼявиться Єдиний державний реєстр домашніх тварин — котів і собак. У ньому буде інформація про вакцинацію і стерилізацію та інші дані улюбленців.

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Уряд ухвалив постанову про створення електронного реєстру домашніх тварин. Реєстр допоможе запустити цифрові ветеринарні паспорти, а також наблизити українське законодавство до європейського.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у своїх соцмережах: система зберігатиме інформацію про домашніх котів та собак. Наприклад, опис тварини, дані про власника, вакцинацію тощо.

Далі — масштабуємо на всіх домашніх улюбленців. Реєстр стане основою для запуску паспорта домашніх тварин у «Дії». Паперові документи відійдуть у минуле, а ви завжди матимете цифровий аналог у смартфоні, — вважає Федоров.

Також система допоможе українцям з пошуком тварин. Особливо актуально в умовах війни. Часто тварини можуть загубитися через вибухи та обстріли. Завдяки реєстру зможете повернути загубленого улюбленця власнику або знайти свого.

Реєстрація в системі буде добровільна та безоплатна. Внести дані до Реєстру про тварину можна в будь-якого державного або приватного ветеринара в зручний час.