Ракурсhttps://racurs.ua/
Нацгвардія знищила будівлю з окупантами. Фото: Генштаб
Нацгвардійці знищили будівлю з окупантами на Запорізькому напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n189142-nacgvardiyci-znyschyly-budivlu-z-okupantamy-na-zaporizkomu-napryamku-video.htmlРакурс
Національна гвардія України знищила пункт, де закріпились російські загарбники.
.
Аеророзвідка помітила постійну активність ворожого підрозділу в одному з будинків на Запорізькому напрямку. Артилерія бригади «Червона Калина» чітко відпрацювала по цілі — будівлю з ворогами знищили прямим влучанням. Про це 8 листопада Міністерство внутрішніх справ України повідомило у Facebook.
Зазначається, що ті кілька окупантів, які змогли вижити, розповзалися по лісу.
Робота бригади «Червона калина» Гвардії наступу. Ворог тліє, де калина червоніє! — йдеться у підписі до відео.
Нагадаємо, у жовтні бійці Національної гвардії України знищили на південному напрямку великий польовий склад підрозділу окупаційної армії росії. Ворог на цьому складі накопичував артилерійські снаряди та протитанкові міни.
Загрузка...