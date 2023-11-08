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Ракурс
Нацгвардія знищила будівлю з окупантами. Фото: Генштаб

Нацгвардійці знищили будівлю з окупантами на Запорізькому напрямку (ВІДЕО)

8 лис 2023, 18:51
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Національна гвардія України знищила пункт, де закріпились російські загарбники.


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Аеророзвідка помітила постійну активність ворожого підрозділу в одному з будинків на Запорізькому напрямку. Артилерія бригади «Червона Калина» чітко відпрацювала по цілі — будівлю з ворогами знищили прямим влучанням. Про це 8 листопада Міністерство внутрішніх справ України повідомило у Facebook.

Зазначається, що ті кілька окупантів, які змогли вижити, розповзалися по лісу.

Робота бригади «Червона калина» Гвардії наступу. Ворог тліє, де калина червоніє! — йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, у жовтні бійці Національної гвардії України знищили на південному напрямку великий польовий склад підрозділу окупаційної армії росії. Ворог на цьому складі накопичував артилерійські снаряди та протитанкові міни.

Джерело: Ракурс


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