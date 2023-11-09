«Хезболла» має російські протикорабельні ракети, щоб вдарити по флоту США у Середземному морі

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У розпорядженні ліванського угрупування «Хезболла» є російські протикорабельні ракети, які можуть бути застосовані проти американських військових кораблів у Середземному морі.

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Агенція Reuters пише, що минулого тижня лідер «Хезболли» Хасан Насралла заявив, що угрупування має «щось у запасі» для американських кораблів, розміщених у регіоні після початку війни Ізраїлю з ХАМАС. За його словами, військові кораблі США «не лякають і не лякатимуть» угруповання.

Ми підготувалися до [появи] флоту, яким ви нам загрожуєте, — говорив він.

Два джерела Reuters у Лівані, які знайомі з можливостями «Хезболли», стверджують, що Насралла мав на увазі військовий потенціал угруповання, що значно зріс, і охоплює ракету російського виробництва «Яхонт» (П-800 «Онікс») з дальністю дії 300 км.

Reuters нагадує про повідомлення ЗМІ та аналітиків, які протягом багатьох років вказували на те, що «Хезболла» купила ці ракети у Сирії, коли воювала там на боці президента Башара Асада. Саме угруповання ніколи не підтверджувало, що володіє подібною зброєю.

Один зі співрозмовників Reuters зазначив, що протикорабельні можливості «Хезболли» значно зросли з 2006 року, коли угруповання вперше продемонструвало, що може завдати удару по морській меті, вразивши ізраїльський військовий корабель у Середземному морі. Джерело зазначило, що окрім російської ракети, у «Хезболли» «є й інші».

Троє чинних і один колишній американський чиновник заявив, що ліванське угруповання створило винятковий арсенал, включаючи протикорабельні ракети.

Прес-секретар президента росії Дмитро Пєсков сказав Reuters, що Кремль не має інформації про те, чи є такі ракети у «Хезболли». Прес-служба «Хезболли» та міністерство інформації Сирії на запит агентства не відповіли.

Після початку війни між ХАМАС та Ізраїлем США розмістили у Середземному морі два авіаносці та допоміжні кораблі, які мають «забезпечити безпеку» Ізраїлю.

3 листопада лідер «Хезболли» Хасан Насралла заявив — вперше з 7 жовтня, коли терористи ХАМАС напали на Ізраїль. Він привітав дії ХАМАС, зазначивши, що «Хезболла» вступила у війну ХАМАС з Ізраїлем вже 8 жовтня, вже наступного дня після її початку. Насралла заявляв, що угрупування щодня атакує «ізраїльських солдатів, танки, дрони» та «залучене до справжніх боїв».