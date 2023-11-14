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Фірташ викупив у Льовочкіна частку "Інтера"
Фірташ викупив у Льовочкіна частку «Інтера»https://racurs.ua/ua/n189350-firtash-vykupyv-u-lovochkina-chastku-intera.htmlРакурс
Дмитро Фірташ викупив у Сергія Льовочкіна частку «Інтера» та змінив керівництво телеканалу.
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За інформацією на сайті Group DF та сайті телеканалу, угода відбулася у липні, а зміна керівництва — цього місяця, пише «Дзеркало тижня».
Структура власності телеканалу «Інтер» зараз має такий вигляд:
- 61% — ТОВ «Український медіа-проект» (порівну Дмитро Фірташ і Валерій Хорошковський);
- 29% — Group DF Holdings (Дмитро Фірташ);
- 10% — ТОВ «Пегас Телебачення» (Світлана Плужнікова).
Як повідомляє liga. net, голову правління ПрАТ «Телеканал Інтер» Катерину Шкуратову на посаді замінить Олександр Пилипець, який був директором ТОВ «Національні інформаційні системи».
Також з наглядової ради телеканалу пішла Ганна Безлюдна, яка була представницею ТОВ «Український медіа-проект». Вона продовжить співпрацю з компанією на рівні Group DF media.
Варто зауважити, що Хорошковський — колишній голова СБУ, міністр фінансів та перший віцепрем'єр-міністр часів президентства Януковича. У 2013 році він виїхав з України і з того часу проживає у Монако і ОАЕ.
Отож, один власник «Інтеру» (Фірташ) переховується в Австрії від екстрадиції до США, а інший (Хорошковський) — втік до Монако.
З весни канал «Інтер» перебуває у пулі каналів, які транслюють та виробляють телемарафон «Єдині новини», що фінансується з бюджету України.
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