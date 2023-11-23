Польські страйкарі заблокували ще один пункт пропуску

Триває блокування польсько-українського кордону, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n189625-polski-straykari-zablokuvaly-sche-odyn-punkt-propusku.html

Ракурс

Польські страйкарі сьогодні, 23 листопада, розпочали блокувати ще один пункт пропуску — «Медика — Шегині».

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Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

На території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску «Медика» (Республіка Польща), суміжному з українським пунктом пропуску «Шегині» розпочалось блокування руху вантажних транспортних засобів. У зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд, — наголошують у ДПСУ.

Зазначається, що блокування руху може тривати з 23 по 26 листопада. Очікується, що страйкарі не перешкоджатимуть руху автобусів та легкового транспорту.

Раніше польські ЗМІ повідомляли, що близько 100 польських фермерів планують заблокувати цей пункт пропуску, приєднавшись до страйку польських перевізників, котрий розпочався 6 листопада. Польські перевізники 6 листопада заблокували для проїзду вантажного транспорту три пункти пропуску: «Корчова — Краковець», «Гребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин».