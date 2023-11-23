Повітряні сили уточнили заяву про зміни в оповіщенні про вильоти російських МіГів

https://racurs.ua/ua/n189642-povitryani-syly-utochnyly-zayavu-pro-zminy-v-opovischenni-pro-vyloty-rosiyskyh-migiv.html

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Повітряні сили уточнили заяву про зміни в оповіщенні про вильоти російських МіГів.

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Рішення про зміни в системі оповіщення щодо вильотів МіГ-31К поки не ухвалено. А незмінність полягає в тому, що Повітряні сили завжди будуть оголошувати про реальні загрози повітряних ударів, — заявили у ПС.

Таким чином, повідомлення про те, що схема оповіщення населення під час вильотів МіГ-31К не зміниться, яку поширили вчора ЗМІ, не відповідає дійсності.

У Повітряних силах попросили «не перекручувати коментарі, не виривати з контексту, не маніпулювати заголовками».

У середу, 22 листопада речник ПС Юрій Ігнат заявив, що Повітряні сили ЗСУ в будь-якому разі будуть оголошувати небезпеку і щодо ударних БПЛА, і щодо ракетної атаки, і щодо тактичної авіації чи РСЗВ.

Інколи інформація є, що МіГ злетів з ракетою, інколи — що без ракети, а іноді такої інформації немає. Тут ризикувати ми не маємо права, — пояснив Ігнат.

Нагадаємо, нещодавно президент Зеленський доручив Міноборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти ворожих літаків МіГ-31К — носіїв «Кинджалів» — не паралізували країну на години.