Російські експерти вивчають БПЛА, які атакували рф вночі. Фото:

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Ракурс

Нові невідомі росіянам безпілотники атакували територію країни-агресора рф вночі та вранці 26 листопада.

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В атаці дронів ворог традиційно звинуватив Збройні сили України. Зокрема, по Тулі запустили безпілотниками зробленими за типом «літаючого крила». Ці БПЛА сході на дрони-камікадзе «Шахед» іранського виробництва. Про це пише російський Telegram-канал Mash.

Зараз російські експерти з’ясовують, що це за апарат. Окупанти відзначають, що ці нові дрони не мають нічого спільного з UJ-22 і «Бобрами».

Російське Міністерство оборони тим часом заявило, що вранці збили ще чотири БПЛА над територією Брянської, Смоленської та Тульської областей. Таким чином, кількість нібито збитих безпілотників сягнула 24.

Нагадаємо, вночі 26 листопада на російську федерацію відбувся масовий наліт БПЛА. Російська ППО працювала у Московській, Тульській, Калузькій, Смоленській та Брянській областях. Окупанти станом на ранок нарахували 21 безпілотник. А в Тулі дрон врізався у багатоповерхівку, постраждали троє осіб.