рф перекинула системи С-400 в Україну. Фото:

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Армія росії перемістила свої стратегічні системи С-400 з Калінінграда на фронт в Україну.

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Країна-агресор вважає Калінінград одним із своїх найбільш стратегічно чутливих регіонів, зокрема, і через те, що він з трьох боків межує з державами-членами Північноатлантичного альянсу. Про це йдеться у новому зведенні Міністерства оборони Великої Британії за 26 листопада.

Іноземна розвідка наголошує, що рішення росіян перекинути С-400 з Калінінграда на фронт є важливим фактором, бо вказує на «надмірне навантаження, яке спричинила війна для деяких ключових сучасних можливостей росії».

Як відомо, система С-400 вважається російським еквівалентом американського комплексу ЗРК Patriot, але фактично це модернізована версія радянської зенітно-ракетної системи С-300.

Нагадаємо, 25 жовтня ЗСУ знищили систему стратегічної ППО С-400 біля тимчасово окупованого Луганська. А в ніч на 30 жовтня успішно вразили стратегічний об'єкт системи ППО на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму.

Британська розвідка заявляла, що втрати росією кількох зенітно-ракетних комплексів С-400 в Україні змусить командування рф послабити свою протиповітряну оборону в інших місцях.