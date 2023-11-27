На фронті помітили російський танк Т-62 раніше небаченої модифікації

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Ракурс

На фронті був помічений російський танк Т-62 раніше небаченої модифікації, що частково уніфікована з танком Т-90М.

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Як пише «Мілітарний», фото нової машини оприлюднили росіяни.

В лісах в районі Кремінної росіяни застосовують раніше небачену модифікацію радянського танку Т-62, що отримала комплект модернізації призначений для встановлення на найсучасніші російські танки Т-90М.

«Мілітарний» пише, що за металокерамічним модулем додаткового захисту на верхній лобовій деталі можна сказати, що представлений танк побудований на базі пізнього радянського Т-62М початку 1980-х років.

Про те що це саме комплект модернізації, а не повноцінна башта від Т-90М на шасі старого радянського танку, можна судити за 115 мм гарматою.

Крім того, про це також сигналізують криво встановлені блоки динамічного захисту на литій башті і великий оголений проміжок між ними та корпусом танку.

На литу башту Т-62М був встановлений комплект динамічного захисту «Реликт» призначений для зварної башти Т-90, через що він має суттєві викривлення на правій «щоці».

Машина отримала надгусеничні «полиці», в середині яких також можуть бути розміщені елементи динамічного захисту. Однак, лобовий захист не отримав комплект динамічного захисту та залишився незмінним.

Була суттєво модернізована електроніка та прицільний комплекс танку. Він отримав прицільний комплекс «Сосна-У» з тепловізійним каналом. Тим не менше, невідомо чи адаптований він для роботи з балістикою 115 мм гармати У-5ТС «Молот».

Порівняно з Т-90М, на машині відсутній панорамний приціл навідника зі спареною кулеметною установкою, а також датчик вітру. На башті можна побачити технічні отвори для встановлення датчиків попередження про лазерне опромінення, однак самі вони відсутні.

Загалом, модернізація танку виглядає неякісною та більше схожа на спроби покращити захист в межах компетенцій ремонтного батальйону. Однак встановлення нового прицілу навідника може говорити про те, що роботи були виконані на танкобудівному заводі.