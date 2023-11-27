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Ракурс
Польща призупинить роботу одного з пунктів пропуску, фото: «Українська правда»

Польща 28 листопада призупинить роботу одного з пунктів пропуску

27 лис 2023, 21:37
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Польща тимчасово обмежить оформлення вантажівок та автобусів у пункті пропуску «Угринів- Долгобичув».


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Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України з посиланням на інформацію, отриману від польських колег.

28 листопада 2023 року в пункті пропуску «Долгобичув» через ремонтні роботи відбудеться відключення електроенергії, — зазначають у ДПСУ.

Орієнтовний час відключення електроенергії становитиме з 09.00 до 21.00 за Київським часом.

У зазначений період оформлення суміжною стороною здійснюватиметься на мобільних терміналах. У звʼязку з цим пропуск вантажних транспортних засобів з повною масою до 7,5 тонн, а також автобусів буде тимчасово призупинено. Пропуск легкових автомобілів здійснюватиметься у звичайному режимі, — розповіли у ДПСУ.

У ДПСУ закликають враховувати цю інформацію під час планування поїздок через українсько-польський кордон.

Джерело: Ракурс


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