Отруєння Буданової - серед важких металів в організмі виявили миш'як, колаж - Фокус

https://racurs.ua/ua/n189818-otruiennya-budanovoyi-sered-vajkyh-metaliv-v-organizmi-vyyavyly-mysh-yak.html

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Серед важких металів в організмі дружини очільника ГУР Маріанни Буданової виявили миш’як.

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Про це «Радіо Свобода» заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк.

За його словами, факт отруєння «не підлягає сумніву». Кондратюк стверджує (за даними від ексколег з ГУР), що серед важких металів, які виявили в організмі отруєних (Буданова та співробітники ГУР), був, зокрема, миш’як. Цю інформацію наразі офіційно не підтверджували.

Кондратюк припускає, що Маріанну Буданову та співробітників ГУР могли отруїти спецслужби рф. Про таку версію офіційно не заявляли. Утім, він переконаний, що це «особиста помста путіна».

Ймовірно, в системі безпеки ГУР була знайдена прогалина. Це могло дати можливість реалізувати план отруєння, — припускає військовий експерт Українського інституту майбутнього і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Він не виключає, що отрута могла бути у їжі, яку, зокрема, їли у кафе чи ресторані.

Версію про отруєну їжу не виключає й голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005−2010 роках) Микола Маломуж. Він схиляється до того, що це було посягання на життя шляхом отруєння, але, додає, що слідство має розглянути усі версії і мотиви — від політичного до особистого.